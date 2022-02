Bretella stradale Agropoli-Contursi, i commenti dei sindaci Alfieri e Coppola L'opera sarà realizzata con un investimento di 370 milioni di euro

Una bretella stradale per rendere più facili i collegamenti con il Cilento. Tra qualche anno potrebbe diventare realtà grazie all'inserimento di quest'opera nel piano di infrastrutture della Regione, che ha trovato accoglimento nella delibera del Cipes. Sono 370 i milioni destinati alla realizzazione della strada che collegherà Agropoli e Paestum con Contursi, consentendo di fatto di tagliare tutto il traffico della strada statale 18.

"Grazie al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al presidente della commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone, per aver inserito nel piano di infrastrutture della Regione quest’opera che ha trovato accoglimento nella delibera del Cipes" scrive Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum.

“È un risultato storico che agevolerà la mobilità da e per la nostra città e l'intero comprensorio” aggiunge Adamo Coppola, sindaco di Agropoli.

“Ringrazio l'amico Franco Alfieri che per primo con lungimiranza ha creduto in questo ambizioso progetto, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il presidente della commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone che hanno dato seguito a questa idea, fondamentale per migliorare la viabilità di tutta l’area” conclude il primo cittadino.