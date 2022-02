Alternanza scuola - lavoro: corteo degli studenti anche a Salerno "Vostri i profitti, nostri i morti" cori e striscioni per ricordare Lorenzo e Giuseppe

Tornano in piazza gli studenti di tutta Italia, manifestazioni previste in oltre 40 città nella giornata di oggi, partecipazione anche a Salerno. Focus della protesta l’alternanza scuola-lavoro e tutte le situazioni in cui gli studenti iniziano a lavorare come parte del loro progetto formativo.

Un corteo è partito dalla stazione del capoluogo attraversando Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare in piazza Portanova. Striscioni e cori per ricordare i due ragazzi che hanno perso la vita, Lorenzo Parelli, il 18enne rimasto ucciso mentre stava svolgendo un apprendistato previsto dal suo corso di studi in un Centro di Formazione Professionale e Giuseppe Lenoci, il 16enne morto in un incidente stradale nel Fermano mentre era a bordo del furgone di una ditta di termo-idraulica dove stava facendo uno stage. “Di scuola – lavoro” non si può morire dicono, con i megafoni hanno chiesto una scuola più giusta e sicura.