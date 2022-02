Anche a Salerno una panchina gialla per Giulio Regeni L'iniziativa della cooperativa "Il villaggio di Esteban" nella piazza della stazione

Non poteva esserci modo migliore per celebrare i 25 anni di attività: la cooperativa sociale "Il villaggio di Esteban" si è fatta interprete dell'inaugurazione di una panchina gialla in onore di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto.

A distanza di sei anni, giustizia ancora non è stata fatta. E anche la città d'Arechi si è aggiunta all'elenco degli altri municipi d'Italia che hanno voluto dare il proprio contributo non solo per onorare la memoria di Giulio ma anche per sollecitare risposte da Il Cairo.

La splendida panchina gialla - decorata dall'artista salernitano "Green Pino" - è stata inaugurata nel pomeriggio alla presenza delle istituzioni cittadine e non solo. Oltre agli amministratori, ha presenziato anche il vicecapogruppo alla Camera dei deputati, Piero De Luca.