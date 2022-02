Busta di plastica in un pesce acquistato, lo sdegno del sindaco di Baronissi "E' lo stato del nostro mare che non rispettiamo: distruggiamo l'ambiente e noi stessi"

Ha trovato una bustina di plastica all’interno di un pesce comprato in una pescheria a Salerno. A postare la foto indignato è il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante in un post sul proprio profilo Facebook: “E’ lo stato – commenta amareggiato il primo cittadino – del nostro mare che non rispettiamo, che avveleniamo, che amiamo solo a parole. Plastica e microplastica uccidono! Di che cosa non è capace l’uomo!Distruggiamo l’ambiente, distruggiamo noi stessi!”.