Raccordo Salerno-Avellino a 3 corsie, sindaco Morra: "Bene la realizzazione" Il richiamo ad Anas: "Realizzare anche gli interventi di messa in sicurezza richiesti a Cologna"

C'è anche l'ampliamento a tre corsie del raccordo della superstrada Salerno-Avellino nel programma delle opere pubbliche presentato dalla Regione Campania al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero per il Sud a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

Un'opera attesa da tanto e fortemente voluta anche dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. “Sono anni che ormai parliamo della Salerno- Avellino e dell’allargamento. Sembrerebbe la regione Campania, attraverso l’onorevole Cascone, abbia dato un impulso importante affinché l’opera possa diventare un progetto esecutivo e poi essere cantierata", dichiara il primo cittadino. "Si tratta di notizia molto importante per la viabilità, non solo praticamente cittadina di chi attraversa la Valle dell’Inno in direzione Salerno e viceversa, ma soprattutto per i tanti che utilizzano il raccordo autostradale - aggiunge la fascia tricolore - Auspichiamo che l’allargamento della Salerno Avellino possa venire nel più breve tempo possibile”.

Ben venga, dunque, la realizzazione. Ma il primo cittadino ha anche voluto inviare un appello ad Anas. Il comune è ancora in attesa dell'installazione di telecamere e bande fonoassorbenti nel tratto nel tratto del raccordo autostradale che attraversa la frazione di Cologna.

“Richiederò al prefetto di intervenire in maniera forte", dichiara il primo cittadino.