Lavori di riparazione sulla condotta idrica, mercoledì diverse aree senz'acqua L'intervento a Cava e le conseguenze per la città di Salerno

Lavori sulla condotta adduttrice "Costiera Amalfitana", si annuncia una giornata di disagi sul fronte idrico per tantissime famiglie. La riparazione, in programma mercoledì in località "San Liberatore" a Cava de' Tirreni, porterà allo stop dell'erogazione dell'acqua dalle 8 alle 17.

Le aree interessate sono:

Via Croce “parte bassa”

Croce di Salerno località “Castello” – “ Torre Catullo” – “Casa Barone” –

Via Principessa Sichelgaita “parte alta”

Via Altimari

Il ripristino del regolare esercizio è previsto per le ore 21 dello stesso giorno, così come previsto dal piano di lavoro sulla condotta.