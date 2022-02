Salerno, il sindaco Napoli incontra l'associazione Privi di Vista ed Ipovedenti "Ci impegniamo a fare in modo che le barriere di ogni genere vengano abbattute sempre di più"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato questa mattina a Palazzo di Città Rita Perruolo e Ivano Amato, rispettivamente presidente e segretario dell'Anpvi, Associazione nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti che mi hanno omaggiato di un Angelo della luce e della tessera onoraria.

"Come Amministrazione comunale ci impegniamo a fare in modo che le barriere di ogni genere vengano abbattute sempre di più, per migliorare la vita di tutti i nostri concittadini. Ciò è possibile anche grazie al valido e prezioso supporto di associazioni e realtà, come questa, presenti sul territorio", le parole del primo cittadino dopo l'incontro.