Mobilità a Salerno, presentato il Pums: 25 mosse per la città più sostenibile "Dobbiamo stare al passo con i tempi per immaginare una città più vivibile e accessibile a tutti"

25 proposte per rendere Salerno più sostenibile: è stato presentato questa mattina, dalla società perugina Sintagma, nel Salone dei Marmi del comune, il P.U.M.S., il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per la città e relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e percorso partecipato.

"Si tratta di un percorso virtuoso che coinvolgerà la nostra città. La società Sintagma ha stilato un piano che verrà valutato con la massima partecipazione di tutti. Per spiegare la portata di questo nuovo percorso, abbiamo immaginato una sorta di albero che racchiude tutte le proposte poste in essere che verranno analizzate e declinate sulla base di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Dobbiamo stare al passo con i tempi per immaginare una città più sostenibile, vivibile e accessibile a tutti", ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli.

"Questo grande piano guarda ad un futuro sostenibile per Salerno, con proposte e opportunità studiate appositamente per la città attraverso uno studio approfondito dei nostri quartieri. La proposta elaborata dall'esperienza della società Sintagma avrà il massimo della diffusione e della partecipazione possibile e sarà oggetto di valutazione, confronto e modifica attraverso tavoli di lavoro con tutti i cittadini e le realtà del territorio, dando particolare spazio e attenzione al mondo dei giovani", le parole di Claudio Tringali, assessore alla trasparenza e sicurezza.