Salerno Solidale, torna il Carnevale al Parco Pinocchio Canzoni, musica e giochi nel rispetto delle norme anti-Covid

Una bella sorpresa per i bambini salernitani. Torna infatti il “Carnevale al Parco”, organizzato da Salerno Solidale, in occasione dei giorni del Carnevale. I bambini, nel rispetto del protocollo anti Covid, nelle giornate di domenica e martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino alle 18, potranno divertirsi intrattenendosi con canzoni, musica e giochi. Un momento di allegria, quindi, per mettersi alle spalle un periodo non felice, che ha interessato in particolare i bambini.