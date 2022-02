Discariche abusive, al via la bonifica a Castellabate Gli operai della Sarim e della Castellabate Servizi hanno rimosso ingenti quantità di rifiuti

Due discariche abusive sono state bonificate, stamattina, a Castellabate, nell’area verde intorno all’ex hotel Castelsandra, a San Marco. Nel tempo, purtroppo, grazie al continuo abbandono di rifiuti di ogni genere, due aree incontaminate erano state trasformate in vere e proprie discariche.

In azione, quindi, gli operai della Sarim e della Castellabate Servizi che hanno rimosso, con l'ausilio anche di mezzi cingolati, i rifiuti. «Stamattina sono iniziate i lavori di bonifica di alcune aree che purtroppo negli anni sono state prese di mira da incivili facendole diventare vere e proprie discariche. Atti del genere non sono tollerabili, faremo tutti gli accertamenti per identificare gli incivili che non rispettano né l’ambiente né chi vi abita», commenta l’assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia. A seguire le operazioni da vicino anche il consigliere comunale, Gianmarco Rodio. «Massima attenzione verso l’ambiente, punizioni esemplari per chi non lo rispetta», taglia corto Rodio. «Stiamo lavorando per attrezzare queste aree anche con dei sistemi di videosorveglianza e stiamo già effettuando dei controlli incrociati per cercare di inviduare i responsabili», conclude Guariglia.