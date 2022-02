Dal Piemonte alla Sicilia a cavallo: la 23enne Anna Maria fa tappa nel Cilento La giovane, con soli due cavalli e un cane, sta attraversando l'Italia

Deve arrivare a Butera, in Sicilia, dove insieme al compagno ha comprato un terreno di quattro ettari, per realizzare un progetto di agricoltura e addestramento di cavalli. Ecco, allora, l'idea di fare il viaggio a cavallo anziché affidarsi a una ditta per il trasporto degli animali.

Nasce così lo strano viaggio, dal sapore perfino folle, della 23enne Anna Maria Bosshard che in questi giorni sta attraversando il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Partita dal Piemonte, a settembre, dovrà raggiungere la Sicilia. Oltre 2mila km in un viaggio tra la natura, che la giovane racconta periodicamente sia sul suo sito dalnordalsud.it che sul suo canale Youtube.

"Questo strano viaggio, che sembra ideato da una persona piuttosto folle, ha origini molto pratiche: traslocherò nel comune di Butera, in Sicilia, e ovviamente porterò con me i miei cavalli e il mio cane. Il mio compagno Simone ed io stiamo comprando un terreno di quattro ettari, dove speriamo di realizzare un piccolo progetto di agricoltura e addestramento di cavalli. Invece di far trasportare gli animali da una ditta, voglio fare il viaggio a cavallo. Ho pianificato un percorso provvisorio che attraversa l’Italia dal Piemonte fino alla Sicilia" spiega Anna Maria.

"Lo dicevo sempre a mia madre, questo è un sogno che avevo da bambina, non avrò mai un auto, ma mi muoverò sempre con il cavallo" aggiunge, infatti, la ragazza.

Farà tappa nel weekend a Castellabate, dove si fermerà un paio di giorni prima di continuare il suo viaggio verso la Sicilia.