Salerno, nuova pensilina e restyling Piazza Malta. Santoro: "Missione compiuta" Il consigliere comunale: "Continua il nostro fiato sul collo, senza sosta"

Nuova pensilina a Piazza Malta, una battaglia che aveva intrapreso il consigliere comunale Dante Santoro dopo la richiesta di utenti e cittadini indignati per il mandato intervento dopo che con un incidente stradale fu rasa al suolo la vecchia pensilina:

“Finalmente abbiamo fatto ripristinare la pensilina nuova in Piazza Malta ed attivato anche un restyling degli spazi antistanti. Centianaia di utenti, pendolari e cittadini ora ci ringraziano ma io rimarco come si debba lottare per avere interventi normali in altre città d’Italia. Questo intervento a beneficio di un luogo simbolo della città ci incoraggia. Continua il nostro fiato sul collo senza sosta.”