Stadio Arechi, tribuna stampa e nuovi tornelli allagati: esplode la polemica La denuncia di Celano: "L'amministrazione comunale fa disastri ovunque mette mano"

Polemiche sullo Stadio Arechi a Salerno: tribuna stampa allagata epioggia nei settori. E' quanto denuncia, tramite un video postato via social, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che accusa l'amministrazione di Salerno di "fare disastri ovunque mette mano". La carenze in diversi punti dello stadio sono state evidenziate dal brutto tempo di ieri, in occasione del match contro il Bologna. Disagi per i tifosi, tante le critiche.

"Tribuna stampa e nuovi tornelli allagati, nei settori piove a cascata, i bagni versano in condizioni di indecenza. Per non dire di ciò che è stato pomposamente annunciato (tornelli in curva Nord, videosorveglianza, due tabelloni elettronici) da finanziare con i soldi delle Universiadi e non è stato mai realizzato... l'Amministrazione Comunale di Salerno fa disastri ovunque "mette mano". Non un manufatto realizzato con decenza, non una cosa che funzioni con normalità", le parole del consigliere.