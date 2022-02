Dramma sfiorato a Salerno: albero spezzato dal vento invade la carreggiata Paura questa mattina nel quartiere di Pastena. Fortunatamente non si registrano feriti

Dramma sfiorato, questa mattina, a Salerno. A causa delle fori raffiche di vento, un grosso albero si è spezzato ed è caduto sulla carreggiata in via Trento, nella zona orientale della città. Fortunatamente, in quel momento, non si trovava nessuno in strada. Sul posto i caschi rossi che si sono occupati di rimuovere l'arbusto, liberando la sede stradale. Sull'episodio si è espresso il consigliere comunale Dante Santoro, puntando il dito contro l'amministrazione:

"Manutenzioni significano tutela della vita e della pubblica incolumità! I salernitani pagano per avere tutto ciò, e tutto ciò non viene erogato dall’Amministrazione delle vergogne. Stamattina si è rischiata la tragedia a Pastena, con un albero sradicato che ha invaso la carreggiata e per miracolo non ha schiacciato pedoni. Non ci gireremo mai dall’altra parte, povera Salerno", le parole del consigliere.