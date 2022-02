Carnevale a Salerno: colori e coriandoli invadono la città I bimbi mascherati animano il lungomare. Iniziative per i più piccoli in tutta la provincia

Torna la festa dell'allegria e le mascherine dei bimbi invadono la città. Il Carnevale torna a riepire di colori anche le strade e i quartieri di Salerno. In tantissimi cittadini e famiglie si sono riversati sul lungomare, in particolare all'altezza della spiaggia di Santa Teresa, per godersi il cielo sereno e la bella giornata, nonostante il forte vento. A farla da padrona sono coriandoli e colori. I bambini mascherati da supereroi, cartoni animati e personaggi hanno animato la zona. E' una giornata all'insegna del divertimento e al sapore di "normalità".

Oggi e martedì, inoltre, i più piccoli potranno divertirsi al Parco Pinocchio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 fino alle 18, intrattenendosi con canzoni, musica e giochi grazie alla manifestazione "Carnevale al Parco", messa in campo da Salerno Solidale S.p.A. Ed in tutta la provincia di Salerno sono numerosi gli appuntamenti con l'allegria messi in campo dalle amministrazioni comunali. A Pontecagnano, fino al 1 marzo, musica, animazione, artisti di strada e mascotte con "La festa dei colori".