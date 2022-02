Solidarietà e vicinanza al popolo ucraino: la manifestazione a Salerno Presente anche il sindaco Vincenzo Napoli: "La vostra forza è la forza di tutti" |FOTO

"Stop alla guerra, vogliamo la pace" si legge su uno dei tanti cartelloni presenti oggi pomeriggio alla manifestazione di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino organizzata a Salerno. Poche e semplici parole, un messaggio chiaro. Centinaia di persone si sono riunite in piazza Cavour, sul lungomare cittadino, per ribadire ancora una volta, all'unisono, "No" alla guerra e per manifestare a sostegno dell’Ucraina nella lotta contro l’aggressore russo. Presenti anche tanti bambini.

Nel corso del comizio, organizzato da Olga Tarasyuk, titolare di un negozio di prodotti alimentari, che vive nel capoluogo da oltre veni anni, e presidente dall'associazione Italo-ucraina Kalyna, a prendere la parola anche il sindaco Vincenzo Napoli che ha annunciato: "Iniziative per manifestare solidarietà concreta".

"Una comunità che vive pacificamente nella nostra città. Che contribuisce al benessere di tutti. Sentiamo forte l'affetto per la vostra gente. Sono ammirato dal coraggio del vostro popolo. Ci inchiniamo al popolo ucraino. Siamo ammirati da quanto avete fatto e da quanto farete. E' una situazione che riguarda il mondo intero. Non possiamo mettere a repentaglio la pace mondiale per le azioni sciagurate di un tiranno dissennato e incoscente. La vostra forza è la forza di tutti. Anche nelle piazze di Putin si muovono i suoi antagonisti. Si muove un sentimento di dissento totale", le parole della fascia tricolore.

A prender parte alla manifestazione anche diversi esponenti comunali, tra cui Antonia Willburger, Elisabetta Barone e Leonardo Gallo. Tutti uniti, oltre la politica.