Carnevale a Salerno, l'appello di D'Acunto: "Limitiamo i danni per l'ambiente" "Cerchiamo di festeggiare senza danneggiare ancor di più la nostra amata terra"

"Per un carnevale in allegria limitiamo i danni per l’ambiente", è l'appello che arriva da Antonio D’Acunto, dirigente nazionale interregionale centro sud guardia nazionale ambientale che fornisce alcuni utili consigli per festeggiare e divertirsi, senza trascurare il lato "green", come scegliere coriandoli biodegradabili.

"Tutti noi abbiamo festeggiato il carnevale e continuiamo a farlo a volte senza pensare all’impatto che certi materiali possono creare all’ambiente; l’uso più frequente è l’uso dei coriandoli, dei quali alcuni sono in plastica e si differenziano da quelli di carta per i colori più lucidi, i quali possono essere nocivi per uccelli ed altri animali e non essendo biodegradabili restano nei nostri terreni accrescendo all’inquinamento. Altro consiglio è di evitare di seminarli in parchi o terreni dove non essendoci pulizie frequenti o assenti rimarrebbero lì per i prossimi anni. - conclude D'Acunto - Già viviamo in molti paesi dove la spazzatura regna sovrana , cerchiamo allora di festeggiare senza danneggiare ancor di più la nostra amata terra"