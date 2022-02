Mobilità a Salerno, Avella: corsie per "due ruote" e doppio senso Lungoirno Chiesti sopralluoghi per corsie preferenziali in via Benedetto Croce e Torrione/Mobilio

Istituzione di una bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore, tra incrocio viadotto Gatto-via Benedetto Croce e via Sabatini, direzione via Sabatini, una bike line/corsia preferenziale anche per veicoli elettrici ed a motore nel sottopasso ferroviario via Torrione-via Settimio Mobilio, direzione via Settimio Mobilio ed il doppio senso su viale Unità d’Italia, tratto Lungoirno ricompreso tra rotatoria in zona Vinciprova e largo Unione Camere Penali Italiane, altezza Faro della Giustizia-Cittadella Giudiziaria. Queste le proposte del consigliere comunale Gennaro Avella, nella qualità di componente la VIII Commissione Consiliare Permanente Mobilità.

Il consigliere comunica di aver richiesto in data odierna al Presidente di Commissione Rocco Galdi l’inserimento dall’Ordine del Giorno degli approfondimenti e dei necessari sopralluoghi in merito alle tematiche.

“Ognuno dei temi risponde ad esigenze molto sentite dalla cittadinanza. Necessità sulle quali si è basato il mio intervento ufficiale in occasione della recente presentazione del PUMS, Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Intervento, tra l’altro, pienamente condiviso nel merito.

I salernitani chiedono all’Amministrazione Comunale di intervenire laddove, anche con una semplice riorganizzazione dei flussi veicolari, si potrà determinare un vantaggio quotidiano sia per la mobilità che per la sicurezza, in special modo di chi utilizza le "due ruote".

In via Torrione si eviterebbe il lungo giro attraverso il sottopassaggio in zona Grand Hotel mentre in via Benedetto Croce si eviterebbe il transito obbligato per il pericolosissimo - ed in passato già "mortale" - Viadotto Gatto. Riteniamo, infine, che vi sia la necessità di avviare il confronto, in sede di VIII Commissione, circa la complessa questione relativa all’istituzione del doppio senso di circolazione sul tratto finale della Lungoirno”, le parole del consigliere Gennaro Avella.