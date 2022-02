Unisa: misure di sostegno per gli studenti e le studentesse ucraini L'Ateneo aderisce all'appello della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

L’Università di Salerno, in riferimento all’emergenza in corso in Ucraina, si unisce all’appello della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) "a favore dell’importanza della Pace e del Dialogo quali valori insostituibili per la convivenza fra i popoli".

A tale scopo l’Ateneo, nell’ottica di attivare misure concrete a beneficio e a sostegno della comunità studentesca, ha previsto - con decreto in corso di emanazione - l’esonero totale dalla terza rata del contributo onnicomprensivo annuale (a.a. 2021/22), per gli studenti e le studentesse di cittadinanza ucraina iscritti/e a corsi di laurea e di laurea magistrale presso l’Ateneo.