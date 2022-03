Agropoli, partono gli interventi per rimuovere la posidonia accumulata Il lavoro di rimozione avrà un costo di circa 500mila euro

La posidonia, accumulatasi negli anni anni sulla spiaggia della Marina e del Lido Azzurro, sarà presto un lontano ricordo. In primavera, infatti, cominceranno i lavori di rimozione. Il Comune di Agropoli ha ricevuto, per tale intervento, un finanziamento di circa 500mila euro dalla Regione Campania.

"Abbiamo avviato l'iter, i lavori cominceranno in primavera" afferma il sindaco Adamo Coppola.

La posidonia sarà stoccata in un sito provvisorio per poi essere smaltita in discarica e centrali a biogas. Secondo il cronoprogramma progettuale, almeno una delle due spiagge dovrebbe essere liberata per l'estate 2022.

Finanziamento analogo, ma di 100mila euro, l'ha ricevuto anche il Comune di Casal Velino, sempre per lo smaltimento della posidonia accumulata.