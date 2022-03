Screening tumorali, tutto pronto per la due giorni a Salerno Appello di Vittoria Cosentino: "Aderite alla campagna, lo screening è fonfdamentale"

"In qualità di consigliere comunale della città di Salerno desidero invitare tutta la popolazione in target ad aderire al Tour della prevenzione (mammella, cervice uterina, colon retto e melanoma) promosso dall’Asl che avrà inizio presso il Comune di Salerno nei giorni 7 e 8 marzo, rispettivamente in Largo Santelmo e Piazza della Concordia nella fascia oraria 9-18. In occasione di tale importante evento, sento il dovere di ringraziare l’amministrazione comunale per aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione con il supporto logistico organizzativo e il contributo alla diffusione della campagna di informazione". Così, in una nota, il consigliere comunale Vittoria Cosentino

"Relativamente alla città di Salerno tengo a sottolineare l’impegno costante sia dell’amministrazione che dei Cconsiglieri a tutela della salute dei cittadini salernitani, con il grande sforzo organizzativo, pur tra non poche difficoltà, a cui abbiamo assistito durante la pandemia con la messa a disposizione dell’area di Capitolo San Matteo finalizzata all’Usca, la predisposizione degli hub vaccinali, il supporto logistico e umano della protezione civile - sottolinea la componente della commissione politiche sociali -. Il tour che prevede 20 tappe in altrettanti comuni rappresenta, da sempre, un importante momento di sinergia tra gli enti territoriali nonché l’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività di screening e per la popolazione target la possibilità di sottoporsi agli screening oncologici (pap-test, mammografia, ritiro del kit del colon retto e controllo dei nei direttamente a bordo del truck)".

"Quale operatore della sanità e consigliere comunale sarò sempre più di stimolo e di impulso nei confronti dell’amministrazione affinché la stessa sia coinvolta ancor di più su tutte le tematiche afferenti la sanità cittadina in particolare su temi quali una maggiore integrazione ospedale-territorio, una diffusa capillarità della sanità territoriale come più volte ribadito dal governatore Vincenzo De Luca, case della salute in primis, la creazione di un unico front office per tutte le problematiche socio-sanitarie, considerata ormai l’imprescindibile sinergia tra le questioni sanitarie e sociali. Occorre a mio avviso un’attività di sensibilizzazione e informazioni nei confronti dei cittadini che spesso non sono a conoscenza di tutte le attività e opportunità che vengono loro offerte, con la necessità di toccare “corde” comunicative nuove, superando la resistenza delle persone che nei periodi di pandemia si sono sottratte ad attività di controllo e adottando, laddove necessario, modalità organizzative più in linea con i mutati fabbisogni della popolazione. In particolare, mi riferisco anche ad un impiego maggiore della tecnologia con sistemi di comunicazione, più veloci e più capillari che potranno aiutare i cittadini ad essere più confidenti rispetto a questi interventi di sanità pubblica", la riflessione di Cosentino.

"In questo filone, “Fai la prima mossa” è proprio l’invito rivolto alle persone in target a passare all’azione ed effettuare i controlli. Il nuovo slogan utilizzato per la campagna di sensibilizzazione intende rafforzare il concetto del vantaggio legato alla diagnosi precoce di evitare che l’individuazione della lesione tumorale si verifichi a uno stadio più avanzato richiedendo quindi terapie più invasive e costose. E proprio per far fronte anche a questo tipo di difficoltà che si è pensato di avviare, in occasione della festa della donna, una campagna itinerante in spazi aperti e fuori dalle sedi “tradizionali” incentivando la più ampia partecipazione e avviando una serie di iniziative che sebbene più impegnative dal punto di vista organizzativo, risultano in questo momento più efficaci nel promuovere gli interventi di prevenzione, in questo il mio impegno sarà rivolto ad avviare ulteriori iniziative che promuovano una più ampia interazione portando lo Screening a contatto diretto con il cittadino attraverso il coinvolgimento di altri contesti socio lavorativi", conclude Cosentino.