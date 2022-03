Salerno, l'ospedale Ruggi nella rete pediatrica di supporto ai bimbi ucraini In segno di solidarietà e di supporto, la Torre Cardiologica sarà illuminata di giallo e azzurro

Solidarietà al popolo ucraino, in campo anche il Ruggi di Salerno che si mobilita in aiuto dei bambini.

Le conseguenze devastanti della guerra in Ucraina, sono state motivo da parte dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, di elaborare un piano di accoglienza per bimbi che arrivano in Italia e che sono bisognosi di cure mediche.

"In seguito alla recente e dimostrata disponibilità del Ruggi, ad offrire assistenza a tali soggetti pediatrici, a partire dall' epoca neonatale, la richiesta in questione, è stata accolta, nell'ambito di un rapporto di affiancamento e gemellaggio con l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli, a sua volta inserito nella Rete degli Ospedali Pediatrici Italiani, della quale, in questo contesto, ne farà parte anche il nosocomio Salernitano. Nello specifico, alla suddetta iniziativa, offrendo prestazioni di tipo intensivo e semi intensivo,in regime ambulatoriale e di ricovero, aderiranno le seguenti Strutture: Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale, Pediatria, Clinica Pediatrica, Neuropsichiatria infantile, Radioterapia Pediatrica, con l'affiancamento di esperti psicologi e di mediatori culturali. In tale occasione inoltre, e in segno di solidarietà e di supporto, la Torre Cardiologica del Ruggi, sarà illuminata da oggi con i colori della bandiera Ucraina", fanno sapere dall'azienda ospedaliera.