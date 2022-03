Nella notte arrivano a Salerno i primi profughi in fuga dall'Ucraina Hanno già tutti una sistemazione: la prefettura coordina le operazioni di accoglienza

E' in arrivo anche a Salerno il primo autobus con a bordo i profughi in fuga dall'Ucraina. Partiti nelle scorse ore dopo il trasbordo nel territorio dell'Unione Europea, manca poco affinché possano considerarsi finalmente al sicuro.

Tutte le persone, stando a quanto risulta, avrebbero già pronta una sistemazione. La prefettura in questi giorni, su disposizione del ministero dell'Interno, sta coordinando le operazioni di accoglienza.

Al momento non c'è una stima precisa sul numero di profughi in arrivo a Salerno e provincia: molto dipenderà anche dall'evoluzione del conflitto di qui alle settimane a venire. Anche per questo motivo il prefetto Francesco Russo ha avviato per tempo un'attenta ricognizione con l'obiettivo di individuare strutture dove ospitare gli ucraini in fuga.

Nelle prossime ore i primi arrivi saranno accolti presso amici e parenti, grazie anche alla rete solidale della comunità ucraina, supportata in questi giorni da un grande sforzo solidale che vede protagonisti Comuni, associazioni, privati cittadini e le diocesi del territorio salernitano.