Pellezzano, fiaccolata silenziosa in ricordo di Anna Il sindaco Morra: "Vogliamo sensibilizzare le nuove generazioni contro ogni forma di violenza"

Una fiaccolata silenziosa, tante donne e bambini hanno sfilato ieri sera a Pellezzano in ricordo di Anna Borsa, la 30enne barbaramente uccisa dall'ex fidanzato a Pontecagnano Faiano. Una marcia che ha voluto dire no a ogni forma di violenza, ricordando anche la guerra in Ucraina.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa, insieme con la Commissione Pari Opportunità, le Parrocchie del territorio e l’intera Cittadinanza” ha sottolineato il sindaco di Pellezzano Francesco Morra che, nel ringraziare quanti hanno partecipato, compresi i parroci del comprensorio uniti in preghiera, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà e vicinanza alla famiglia della giovane Anna. “Importante anche sensibilizzare – ha precisato la fascia tricolore – le nuove generazioni contro ogni forma di violenza, non solo in occasione dell'8 marzo”.

La fiaccolata è partita da Palazzo di Città, dove è stata recitata una preghiera ed è stata deposta una rosa sulla panchina rossa contro la violenza sulle donne, per poi concludersi nella Chiesa di S. Anna e S. Clemente a Pizzolano, dove è stata celebrata una S. Messa dal parroco don Luigi Savino.