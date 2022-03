Accoglienza esuli ucraini: task force al Profagri Turchi: "Fondamentale garantire il diritto alla studio"

Una task force d’Istituto disponibile da subito per il supporto di ogni ragazza e ogni ragazzo esuli, molti dei quali giungeranno in Italia anche senza la famiglia di accompagnamento. È quanto ha promosso ed organizzato il dirigente scolastico del Profagri di Salerno, Alessandro Turchi, recependo subito quanto prescritto dalla circolare del Ministero Istruzione del 4 marzo 2022 con cui si chiede alle scuole di favorire l’accoglienza di questi giovani studenti esuli, anche con supporto linguistico e psicologico.

La task force, che sarà disponibile per tutte le sette sedi dell’Istituto e che eventualmente svolgerà anche servizio di consulenza per altre scuole, sarà composta da un docente di supporto organizzativo, un docente di lingua inglese ed uno psicologo esperto. “ In considerazione della grave situazione che sta sconvolgendo la Nazione Ucraina e della emergenza umanitaria che si è venuta a creare con tantissime famiglie costrette alla fuga per via delle violenze e dei bombardamenti, abbiamo ritenuto fondamentale muoverci da subito per garantire ogni forma di supporto- ha dichiarato il dirigente scolastico Turchi- garantire il diritto allo studio e il supporto psicologico a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai territori coinvolti nella guerra in atto è un loro diritto ed un nostro dovere civile e umano”.

Il dirigente scolastico ha inviato la nota sulla disponibilità all’accoglienza e sull’istituzione della task force a tutti i docenti, al comune e alla provincia di Salerno.