In prima linea per l'ambiente: Voglio un Mondo Pulito compie 3 anni di attività Ad oggi sono state rimosse più di 40 tonnellate di rifiuti dai luoghi del cuore di Salerno

Un compleanno "speciale" si festeggia oggi a Salerno, l'associazione di volontariato, da sempre in prima linea in difesa dell'ambiente, Voglio un Mondo Pulito compie 3 anni di attività. Era il 6 marzo del 2019 quando Ciccio Ronca, presidente del gruppo, decise di iniziare un percorso che lo avrebbe portato a "sporcarsi le mani" e rendersi fattivamente partecipe di un cambiamento. Una sentinella dell'ambiente che, con il passare del tempo, ha raccolto sempre più persone e seguaci, fino a far diventare i suoi "clean up" e interventi di pulizia nei luoghi del cuore della città, un appuntamento fisso con la lotta al degrado. Ad oggi hanno preso agli eventi più di 1200 persone e sono stati rimossi più di 40 tonnellate di rifiuti dall’ambiente.

"Tante le soddisfazioni, tanto il bene e l’affetto ricevuto e le belle amicizie fatte in questi anni - scrive Ciccio Ronca - L’esperienza in se, unita a tante meravigliose persone che ho conosciuto, (anche persone che abitano in altre città di Italia che adoro come fratelli e sorelle che condividono gli stessi ideali) mi ha arricchito davvero tanto.

Ovviamente bisogna fare i conti anche con le critiche, gli sfottò, e persone poco corrette (poche per fortuna) che hanno provato a usare l’associazione per il proprio tornaconto, ma a 30 anni ormai sai che anche questo, seppur seccante, fa parte del “gioco” della vita. Grazie a tutti/e davvero

Grazie a tutti/e coloro che hanno partecipato agli eventi, e anche a chi ci ha sempre sostenuto ed ha creduto in noi e in ciò che facciamo".

E per rivivere gli anni trascorsi, questa sera alle ore 21 l'associazione sarà presente da Marea. Sarà l'occazione per raccogliere dei beni di prima necessità, indumenti, medicivali e cibo non solo per l’Ucraina, ma anche per le realtà locali che aiutano umani e animali.