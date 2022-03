Bomba day a Sapri: oggi le operazioni di disinnesco, evacuate circa 580 persone Stop a luce, acqua e gas. La prima spoletta è stata disattivata alle ore 10:40

E' il “Bomba Day" a Sapri. Oggi, domenica 6 marzo, verrà disinnescata dagli artificieri del Genio Militare di Caserta, del 21° reggimento Genio Guastatori, la bomba di circa 500 libbre (quasi due quintali e mezzo) ritrovata lo scorso 5 gennaio da un privato cittadino in un terreno di sua proprietà in località San Francesco, a pochi passi dalla popolosa frazione del Timpone.

Dalle 9.30 è scattata la zona rossa e sono state evacuate circa 580 persone, residenti in oltre 15 arterie cittadine. L'evacuazione è iniziata all'aba e si è conclusa alle 8.30 circa. Le famiglie evacuate sono state accolte in strutture comunali e la scuola Santa Croce è stata designata come punto principale di accoglienza.

La città si è fermata. Sospesa l’erogazione di acqua, gas ed energia elettrica. A cura della autorità territoriali, sono stati limitati anche i servizi ferroviari sulla tratta Salerno – Reggio Calabria (via Sapri) e stop alla statale per Lagonegro.

L’ordigno, dopo essere stato disinnescato, sarà trasportato a Casalbuono (Salerno) per il brillamento presso una cava del posto previsto per le ore 16,00 di quest’oggi.

Il sindaco Antonio Gentile ha fatto sapere che la prima spoletta è stata disattivata alle ore 10:40. Continuano le attività di disinnesco che dovrebbero durare circa 6/8 ore.

AGGIORNAMENTO:

L'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato disinnescato. Operazioni concluse: alle ore 12:34 il convoglio degli artificieri dell’Esercito Italiano ha lasciato la zona rossa. Alle ore 12:35 è stata disposta la riattivazione di tutte le utenze energetiche. I cittadini possono rientrate presso le abitazioni. Il COC resterà attivo fino al rientro dei cittadini. La bomba americana, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, a breve arriverà a Casalbuono con il convoglio militare. Sarà fatta brillare in una cava del posto.

"Il ringraziamento va a tutti i volontari, allla Prefettura di Salerno per il coordinamento, al Genio Guastatori dell’Esercito per le attività, alle FFOO, alla Protezione Civile Regionale, all’ASL Salerno, alla CRI, agli Enti gestori dei servizi interessati e a tutti i cittadini per la collaborazione", fanno sapere dall'amministrazione.