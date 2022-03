Un bus dal Salernitano a Medyka per portare a Baronissi 42 ucraini Il bus porterà anche tutto il materiale donato in questi giorni ai tanti centri di raccolta

Aiuti all'Ucraina, solidarietà è la parola d'ordine che accomuna l'Italia intera. Dal Salernitano parte una missione. È partito questa notte alle 4 il pullman per Medyka (Polonia) che riporterà a Baronissi quarantadue ucraini, che saranno poi ospitati da familiari che già vivono nella città e in comuni vicini.

L'autobus attivato dal Comune di Baronissi sarà al confine polacco - in sosta davanti alla chiesa dei santi Apostoli - per tutta la giornata di martedì ad attendere donne e bambini che fuggono dalla guerra. Il bus porterà anche medicinali, vestiti e cibo in scatola, coperte, tutto materiale donato in questi giorni ai tanti Centri di raccolta attivati sul territorio. Su ogni pacco scritte in lingua italiana e ucraina per agevolare lo smistamento che sarà curato da una organizzazione caritatevole di Leopoli.

"Da Baronissi sono partiti volontari de Il Punto, un'infermiera e una interprete che viaggeranno tre giorni per una missione umanitaria che rende orgogliosa tutta la città, che con generosità ha risposto all'appello di solidarietà e pace", le parole del sindaco Valiante.