Ucraina: in piazza della Libertà a Salerno veglia interreligiosa Presente l'arcivescovo Andrea Bellandi

Questa sera alle 20 in piazza della Libertà a Salerno si terrà una veglia interreligiosa in solidarietà con il popolo ucraino e per invocare la pace. L’arcivescovo della diocesi di Salerno - Campagna - Acerno Andrea Bellandi sara` accanto alle guide di altre Chiese particolari e confessioni per invocare la fine della guerra.

Anche l'agro nocerino si è riunito in preghiera sabato sera nel duomo di Nocera Inferiore. “Le nostre armi sono spirituali - ha detto il vescovo Giuseppe Giudice - non sono strumenti di morte. Sono digiuno e preghiera.

Questa cattedrale si allarga per accogliere quanti soffrono, piangono, e per orientare il nostro aiuto verso la popolazione che sta soffrendo. Il cuore dell’Agro gia` si sta allargando. Siamo nei giorni della sofferenza, ma all’orizzonte vediamo la luce della Pasqua. E` in questa prospettiva che vogliamo aiutare un popolo fiero che sta difendendo in tutti i modi la liberta` che gli viene tolta”.