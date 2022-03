Salerno: Comune nel piano per gli interventi per riqualificazione edilizia Il sindaco Napoli: "Si tratta di una bella notizia che premia il lavoro che stiamo svolgendo"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha comunicato ai cittadini la presenza del capoluogo tra i comuni inseriti nel piano per gi interventi per la riqualificazione edilizia. Lo ha fatto con un post sulla sua bacheca Facebook. "C'è anche il Comune di Salerno tra i soggetti inseriti nel Piano degli interventi ammessi al finanziamento per la riqualificazione della edilizia residenziale pubblica (Misura 11 del Fondo Complementare al PNRR - Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica).

Le nostre proposte sono state dichiarate ammissibili e così il territorio potrà beneficiare di dieci milioni di euro da dedicare al centro storico e ad altri progetti che avevamo inserito nel bando. Si tratta di una bella notizia che premia il lavoro che stiamo svolgendo come Amministrazione comunale".