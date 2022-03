Maltempo: abbondanti nevicate nel Salernitano, scuole chiuse Diversi i comuni che si sono risvegliati imbiancati

La fine dell'inverno sta portando in queste ore freddo e neve in diversi territori salernitani. La notte scorsa la zona sud di Salerno è stata interessata da abbondanti nevicate. Colpiti sopratutto i comuni nel Vallo di Diano e il territorio del Tanagro. Anche Caggiano si è risvegliata con le montagne tutte imbiancate.

Il sindaco Modesto Lamattina, in modo precauzionale, ha così firmato un'ordinanza che ha disposto "causa previsioni meteo avverse, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio comunale per la giornata di oggi 7 marzo 2022".

Ma la neve non ha risparmiato anche altre comunità. Imbiancate Buccino, Corleto Monforte, San Gregorio Magno e Montesano sulla Marcellana. Per il momento non ci sarebbero particolari criticità per la popolazione e per la viabilità su questi territori.