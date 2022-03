Salerno, screening oncologici gratuiti, il sindaco: "Prevenzione fondamentale" Continua la campagna anche nei prossimi giorni

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli era presente questa mattina all'apertura degli screening oncologici gratuiti in città. "“Fai la prima mossa, gioca d’anticipo con le fermate della salute”. E' lo slogan della campagna di screening gratuita promossa dall'Asl Salerno su tutto il territorio provinciale, che questa mattina ha fatto tappa nella nostra città con un poliambulatorio mobile - ha precisato la fascia tricolore - . Un'iniziativa di particolare importanza, che da un lato richiama la necessità della prevenzione e dall'altro consente un ritorno alle sane consuetudini di un assiduo controllo delle condizioni di salute.

La campagna proseguirà domani a Salerno in Piazza della Concordia e nei giorni successivi in altri comuni della nostra provincia".