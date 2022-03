Raccordo Avellino-Salerno, riprendono i lavori: chiude la galleria In direzione Nord, dalla serata di mercoledì 9 marzo tra le 22 e le 6

Riparte il cantiere sul Raccordo Avellino-Salerno: ne dà notizia l'Anas. Riprenderanno a partire dalla serata di mercoledì 9 marzo le chiusure notturne della galleria in direzione Nord del tunnel, necessarie per il successivo avvio delle attività nella canna in direzione Salerno.

"Nel dettaglio, la canna nord della galleria "Monte Pergola" sarà quindi chiusa al transito tra le 22 e le 6 del giorno successivo nelle notti comprese tra mercoledì 9 e venerdì 11 marzo, esclusivamente tra le 22 e le 6. Il prosieguo del calendario delle chiusure verrà definito in funzione delle attività da eseguire", la nota di Anas.