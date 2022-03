Ucraina, striscioni in città: "Biden e Putin, fate l'amore e venite a Salerno" Al Rione Carmine, dove intanto è partita l'iniziativa solidale

Sensibili a quanto accade in Ucraina e stimolati dagli abitanti del quartiere, Salerno Civica Plurale aderisce alla mobilitazione popolare di solidarietà internazionale promossa da Europa Verde, con l’associazione "Felicitas" e con i propri volontari parteciperà alla raccolta di beni di prima necessità. Lo rende noto l'associazione cittadina.

In via Pinto 3, dalle 11.30 alle 13.00 da lunedi a sabato e dalle 18.30 alle 20 di martedi e giovedi, sarà possibile per i cittadini conferire generi di prima necessità (non alimentari ) che tramite canali ufficiali saranno inviati in Ucraina.

Al Rione Carmine in questi giorni è scattata anche una originale forma di mobilitazione per dire no alla guerra, con un maxi striscione ed un messaggio eloquente: "Biden, Putin e company: fate l'amore, venite a Salerno e non fate la guerra".