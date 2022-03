Salerno, messa per la pace in Piazza della Libertà con tutte le fedi religiose Il messaggio dell'arcivescovo Bellandi: la forza delle preghiere più forte delle armi

La forza della preghiera è più forte delle armi. E questo il messaggio che arriva da Salerno, dove in serata Piazza della Libertà ha ospitato la celebrazione interreligiosa per la pace.

L'evento, promosso dall'arcidiocesi di Salerno, ha visto la partecipazione di 14 esponenti religiosi in rappresentanza di altrettante confessioni.

Oltre un centinaio le persone che hanno presenziato, tra fedeli, associazioni ed esponenti del terzo settore. In Piazza della Libertà, oltre ai rappresentanti del Comune, c'era anche il prefetto di Salerno Francesco Russo.

"Noi supplichiamo tutti i governanti di non restare sordi a questo grido dell'umanità. Che essi facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace", uno degli appelli risuonati nello slargo simbolo della città.