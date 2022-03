Salerno, corteo dell'8 marzo per Anna Borsa contro ogni genere di violenza Slogan e tanti bambini

La Confederazione Cobas, in sintonia con le richieste dei movimenti femministi ha indetto per l’8 marzo uno sciopero generale di tutto il personale pubblico e privato. Tante donne e bambini stanno prendendo parte a Salerno alla manifestazione organizzata da Cobas Scuola, un corteo, in memoria di Anna Borsa e contro ogni genere di violenza, con partenza da Piazza Ferrovia alle ore 15,30 e arrivo in Piazza Portanova alle ore 17, dove è previsto un presidio finale per osservare un minuto di silenzio per l'ultima vittima di un brutale femminicidio. La 30enne è stata uccisa dal suo ex fidanzato mentre stava lavorando.

“Due anni di pandemia hanno colpito duramente le condizioni di vita e di lavoro di tutti, ma soprattutto delle donne che, oltre a perdere il lavoro, sono rimaste in balia degli aguzzini all’interno del proprio ambiente familiare. Scendere in piazza e manifestare è ancora più urgente perché crediamo che lottare contro la crescente violenza verso le donne, connessa alle discriminazioni di genere nei posti di lavoro e nella società sia inderogabile” scrive in una nota la Confederazione Cobas.