Lavori di manutenzione: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Sistemi Salerno comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione in Via delle Muratelle altezza civico n° 5, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di venerdì 11 marzo alle seguenti strade e traverse limitrofe:



- Via delle Muratelle

- Via Luigi Manzella

- Via FrancescoTortora

- Via Fratelli Palumbo

- Via Fratelli Valiante

- Piazza Luigi Manzella