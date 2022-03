"Voglio un mondo pulito", trovata in spiaggia scatoletta di carne del 1998 Continua l'azione dei volontari sui litorali cittadini

I volontari dell'associazione ambientalista salernitana “Voglio un Mondo pulito” continuano la loro azione sui litorali cittadini. L'ultimo “blitz” su una spiaggia ha permesso di raccogliere 21,9 chili di indifferenziato, 9 chili di plastica e 4,4 chili di vetro.

Tra i rifiuti trovato anche quello che si potrebbe definire un "reperto": una scatoletta di carne in gelatina da consumare preferibilmente entro il 1998. “24 anni in giro per l'ambiente” scrivono i volontari sulla pagina Facebook dell'associazione.