Al via l'iniziativa "PrendiAMoci cura di Salerno" Prima manifestazione organizzata dal movimento ci cittadini sotto il simbolo di Retake

Sabato 12 Marzo, dalle 9 alle 12, in via Porta Rateprandi, si terrà l'iniziativa “PrendiAMOci cura di Salerno”, prima manifestazione organizzata a Salerno del movimento spontaneo di cittadini che si riconosce sotto il simbolo di Retake. I referenti di Retake Roma saranno accolti nel pomeriggio di venerdì a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Napoli.

La più diffusa realtà associativa italiana impegnata attivamente nella cura dei beni comuni mette così piede a Salerno. A questa rete, ad oggi, appartengono circa 40 città tra le più grandi d’Italia, come Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bari, e tante altre.

“PrendiAMOci cura di Salerno” è la prima manifestazione organizzata a Salerno del movimento spontaneo di cittadini che si riconosce sotto il simbolo di Retake. Retake nasce a Roma e si diffonde in oltre 40 città d’Italia ed ha come scopo quello di promuovere la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana delle realtà in cui è presente, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica della propria città. Retake opera tramite un insieme di eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni pubblico-privati, coinvolgendo nel rispetto e nella tutela della città tutte le componenti del contesto sociale, nella cornice del principio di sussidiarietà orizzontale.

Spiegano Dario Renda e Sara Petrone, referenti di Retake Salerno: “Il nostro obiettivo è che Salerno sia all’altezza della sua bellezza e che sia una città sostenibile dove la riqualificazione e la cura degli spazi urbani contribuisce alla felicità delle persone. Per questo motivo Sabato 12 marzo, a partire dalle ore 9 alle ore 12 in via Porta Rateprandi, nel centro storico di Salerno, uniremo tutte le energie positive della città per un grande evento di Clean-Up, Aggregazione, Informazione, Arte e Sensibilizzazione. Un messaggio forte per provare a donare decoro al nostro centro storico che purtroppo ad oggi subisce ancora elementi di degrado.”

Il programma: Clean-Up: Ciccio Ronca con i Volontari di «Voglio Un Mondo Pulito» istruirà i cittadini volontari che hanno già dato la loro adesione al clean-up della Zona. Informazione: Legambiente – Orizzonti si occuperà di fare informazione sui temi della sostenibilità ambientale. Arte: L’artista McNenya realizzerà un murale sul muro già rovinato ed imbrattato dello spazio abbandonato. Francesco di Bella e Paolo Sessa con delle chitarre acustiche accompagneranno l’evento seduti all’ingresso della Chiesa di Santa Maria della Lama. (Saranno coinvolti anche gli Scout dell’azione cattolica) Sensibilizzazione: Differenza Donna farà informazione sui temi della Violenza di Genere. La panchina ormai sfregiata verrà dipinta di rosso contro la violenza di genere ad inaugurare la panchina una rappresentaza del Centro Antiviolenza Differenza Donna.

A supportare l'iniziativa ci sarà anche Salerno Pulita.