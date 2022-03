Fondazione Vassallo, nasce un progetto pilota sulla Dieta Mediterranea L'iniziativa è stata patrocinata dalla LILT

Nasce un progetto pilota sulla Dieta Mediterranea come stile di vita e di prevenzione in collaborazione tra Fondazione Vassallo e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT. Il titolo del progetto è "Dalle reti alla tavola, tra passato e presente".

“Facciamo tornare la Dieta Mediterranea nel suo alveo naturale, cioè come strumento di Prevenzione Primaria dei tumori e non un'operazione di marketing – afferma Dario Vassallo, medico dermatologo impegnato nella sensibilizzazione alla ricerca scientifica come prospettiva di vita per i pazienti e oncologici e presidente della Fondazione Angelo Vassallo - La Dieta Mediterranea è Patrimonio Immateriale dell’Umanità e noi abbiamo il dovere di viverla, raccontarla, e tramandarla non come ‘dieta’, nell’accezione che usiamo ogni giorno, ma come stile di Vita che ci rimanda immediatamente ai nostri nonni, ai nostri avi, a un modo di vivere che utilizza i prodotti della nostra terra, del mare e rispetta il tempo e l’attesa, proprio come voleva Angelo Vassallo, contro ogni forma di distorsione e mercificazione dei principi etici racchiusi nella cultura della Dieta Mediterranea”.

Un progetto a costo zero per la Comunità, per il Paese Italia. “I soldi, il tempo e l'impegno sono tutti condivisi e ognuno con i propri, tra Comune di Maratea, Istituto Alberghiero Giovanni Paolo II di Maratea, Manuel Chiappetta e i suoi amici pescatori, e la Fondazione Angelo Vassallo. Ringraziamo il Presidente della LILT, Prof. Francesco Schittulli per il patrocinio e per aver condiviso questo progetto in nome di Angelo Vassallo” aggiunge Vassallo.

Nel corso dei vari incontri è cresciuto l’entusiasmo per la storia e per la riscoperta di un’arte, quella dell’andare per mare, per educare al rispetto dell’ambiente, alla libertà, alla necessità della legalità.

“Questo è ciò che la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore fa da oltre 11 anni e ora, con questa collaborazione, rafforza legami e relazioni importanti che sono il volano per un percorso che ha una lunga strada davanti nell’ottica della valorizzazione di quella che Angelo Vassallo ha portato al mondo intero: la vera Dieta Mediterranea”, conclude Dario Vassallo.