"Cilentana", i lavori nel tratto di Agropoli andranno avanti anche ad aprile Programmati anche altri interventi nello stesso periodo

I lavori lungo la la strada "Cilentan", nel tratto di scavalco alla strada comunale via Bolivar, andranno avanti fino al mese di aprile. A renderlo noto è l'Anas, ente gestore dell'arteria a scorrimento veloce.

"In relazione alla necessità di effettuare alcuni approfondimenti di natura geotecnica ed anche in ragione delle condizioni meteo avverse che hanno condizionato il regolare svolgimento di alcune attività, con particolare riferimento alle operazioni di scavo, si rende necessario proseguire – fino al prossimo mese di aprile – le lavorazioni in corrispondenza del sottopasso scatolare situato al km 103,090, di scavalco alla strada comunale via Bolivar" si legge nella nota.

"In quest’arco temporale è già programmato, inoltre, l’avvio dei lavori in corrispondenza dell’opera d’arte situata al km 101,380, la cui esecuzione comporterà modifiche parziali alla viabilità, oltre alla realizzazione di opere provvisionali (ponderate per evitare l’interdizione totale al transito della sottostante via comunale di accesso al ‘Parco Sogno’), necessarie a garantire la sicurezza delle maestranze e della circolazione durante l’esecuzione delle attività" conclude l'Anas.