Carovita e sciopero degli autotrasportatori: razzia di pasta nei supermercati Anche nel salernitano in tanti stanno comprando beni di prima necessità

La guerra in Ucraina, i rincari sul gasolio e il previsto sciopero degli autotrasportatori stanno spingendo anche i cittadini salernitani a fare scorte nei supermercati, svuotati gli scaffali della farina e della pasta in alcuni supermercati cittadini.

I consumatori si dicono preoccupati: “Si pagano di più frutta, verdura, carne e pane e pasta, però sulla benzina l'aumento è stato straordinario, mai visto prima” dicono. C'è chi si augura che una possibile pace possa riportare la situazione alla normalità, in una società già duramente provata dalla pandemia da Covid 19.

Intanto disagi anche per anche per i piccoli esercenti che ormai si vedono costretti ad aumentare i prezzi sugli scaffali dei loro negozi di alimentari avendo un guadagno sulla merce esiguo, spiegano. Da lunedì intanto sono previsti nuovi aumenti che riguarderanno il pane in alcune attività cittadine.