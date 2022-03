Salerno, prosegue l'impegno della Protezione Civile associazione Carabinieri Il presidente Domenico Graziano pronto ad organizzare una raccolta per la popolazione ucraina

Il nucleo della Protezione Civile dell’associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Salerno, costituitosi da pochi mesi, è impegnato in prima linea al servizio della comunità. Attualmente il nucleo è operativo quotidianamente, con la funzione di controllo per l’accesso agli uffici presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno. Il servizio prestato finora ha ricevuto positivi riconoscimenti.

Inoltre, il nucleo ha avuto l’onore, in occasione dei festeggiamenti della fondazione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) tenutisi presso il Municipio di Salerno con una mostra itinerante, di essere presente come rappresentanza istituzionale per accompagnare le scolaresche.

Il presidente Domenico Graziano soddisfatto per i riconoscimenti ottenuti continuerà la sua opera organizzando una raccolta fondi e donazioni di beni materiali per la popolazione ucraina.