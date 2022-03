Sostegno alle popolazioni ucraine, Lions Club Branch Salerno Minerva in campo Appello per recuperare stanze, appartamenti sfitti e B&b

Il Lions Club Branch Salerno Minerva ha lanciato l’appello HUMAN - ?????????????????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????????? ?????????????????? , in collaborazione con volontari, CSAU (Comitato Salernitano per gli Aiuti all’Ucraina) e altre organizzazioni umanitarie con la finalità di attivare un progetto per fornire aiuti e accoglienza a donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

Tutti coloro che vogliano contribuire e donare il proprio sostegno possono mettere a disposizione: stanze nelle proprie abitazioni; appartamenti sfitti; stanze in b&b.

Inoltre presso il deposito di Salerno, in via San Leonardo, il club sta raccogliendo generi di prima necessità e medicinali per il primo soccorso da distribuire sul territorio e da inviare in Ucraina dove la popolazione rimasta in patria è ormai ridotta alla fame.

Per informazioni scrivere su Direct Messenger Facebook di Lions Club Branch Salerno Minerva oppure via mail all’indirizzo ????????????????????????????@??????????.??????