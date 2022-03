Salerno, riparte la stagione turistica: "Ci aspettiamo 70mila crocieristi" Presentato alla Stazione marittima il calendario degli arrivi: le prime navi il prossimo 21 marzo

I primi approdi sono in programma il prossimo 21 marzo: la "Mein Schiff 6", presenza fissa nelle acque salernitane, e la "Spirit of discovery". Ma il calendario andrà avanti con arrivi scadenzati fino a settembre inoltrato, con 55 scali prenotati e la speranza - salvo problemi legati alla pandemia o alle conseguenze della guerra in Ucraina - di poter arrivare anche ad 80.

A Salerno riparte la stagione crocieristica: la Stazione marittima ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. La stima prevede, al momento, l'arrivo in città di circa 70mila turisti. Dopo i due anni di quasi chiusura per via della pandemia, la struttura disegnata dall'archistar Zaha Hadid è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori. Oltretutto, aprendo le proprie parte anche alle mega navi da crociera, dopo l'ultimazione dei lavori di dragaggio.

Ma rispetto agli anni scorsi «è tutto diverso - spiega l'amministratore Orazio De Nigris -. Mentre prima avevamo una programmazione triennale, oggi riusciamo a collaborare con le cruise line su orizzonti molto più a breve termine. Ci aspettiamo, già in estate, di avere nuovi arrivi ancora».

Soddisfatto il deputato Pd Piero De Luca, presente all'iniziativa: «Prende forma la città turistica, la città del futuro. Inizia una stagione rivoluzionaria per Salerno, che si appresta a diventare uno degli hub crocieristici più avanzati e moderni in tutta Italia. Abbiamo una Stazione marittima all'avanguardia, in pieno centro cittadino. Salerno si predispone ad accogliere centinaia di migliaia di crocieristi e in generale di milioni di turisti durante tutto l'anno e non solo nel corso dell'evento Luci d'artista, grazie ad una amministrazione che da tempo sta lavorando con una visione strategica che punta a valorizzare quella che è la risorsa fondamentale di Salerno, ovvero il mare che è il petrolio del Mezzogiorno soprattutto per la vocazione naturale, marittima che ha l'economia meridionale. Qui si sta investendo tanto sulla risorsa mare, con il ripascimento delle spiagge, una Stazione Marittima meravigliosa, una Piazza della Libertà tra le più grandi d'Europa sul mare».

