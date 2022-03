Un murale per dire "No" alla guerra: inaugurata l'opera di Jorit a Salerno Il dipinto è stato realizzato su una parete del liceo "Sabatini Menna"

Un occhio azzurro, aperto verso il mondo, che piange, e una colomba, simbolo e veicolo di pace, che porta in volo una “A” dalla parola "War" a "Peace". E' stata inaugurata questa mattina l'opera dell'artista napoletano Jorit, realizzata su una parete di grandi dimensioni del plesso di Via Pietro da Acerno del Liceo “Sabatini Menna”, che affaccia sul parco Pinocchio di Salerno. Si tratta di uno dei murales del Progetto “Right between the eyes” che la Fondazione Jorit sta realizzando grazie al finanziamento dalla Regione Campania attraverso il programma FESR, coinvolgendo diverse scuole e istituti.

L'iniziativa progettuale mira ad aprire ai ragazzi e alle ragazze il mondo della street art, fondendo insieme un messaggio sociale di solidarietà e inclusione, con la sperimentazione nei laboratori scolastici di tecniche grafiche e discipline matematiche per la realizzazione delle opere di diverse dimensioni.

Anche gli artisti scendono quindi in campo per manifestare contro la guerra. “Peace” è un'opera di che invoca, appunto, la pace e la convivenza civile tra i popoli, e che in questo particolare momento storico è quando mai attuale e assume ancora più importanza. Nella realizzazione sono stati coinvolti in prima linea anche gli studenti del liceo.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e l’assessore alla formazione Lucia Fortini, il sindaco Vincenzo Napoli e la dirigente scolastica Ester Andreola che, nei giorni scorsi, aveva definito l'opera "uno splendido dono che rappresenta un forte messaggio d’amore in questi tempi così disorientanti".