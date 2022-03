Salerno Pulita, proroga di 10 giorni per l'avviso dei "facilitatori" Saranno impegnati nella campagna di comunicazione agli utenti del nuovo sistema di differenziata

E’ scaduto ieri, martedì 15 marzo, l’avviso di indagine pubblicato da Salerno Pulita per individuare le associazioni di volontariato da impegnare, per un periodo di due mesi più uno opzionale, nella campagna di comunicazione agli utenti del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, per l’introduzione della raccolta porta a porta per il vetro, con la consegna di specifici bidoni carrellati e mastelli, e la distribuzione dei nuovi calendari di conferimento.

L’avviso era finalizzato al raggiungimento di un numero congruo di “facilitatori”, stimato in 96 unità. Ciascuna associazione poteva indicare massimo 10 nominativi.

All’avviso hanno risposto sette associazioni: Gruppo Comunale Protezione Civile – Salerno; Associazione Quartiere Ogliara; Organizzazione di Volontariato “Viva Sant’Angelo; Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili; Associazione Socio Culturale Jovis Onlus; Ecomondo, Diritto ed Ambiente; Rete dei Giovani per Salerno.

A parte la Jovis Onlus, che non ha indicato il numero di volontari e che sarà chiamata ad integrare la domanda di adesione, complessivamente le associazioni hanno dato la loro disponibilità per 45 facilitatori, di cui solo 40 con i titoli richiesti.

Per questo motivo Salerno Pulita ha deciso di prorogare i termini di pubblicazione dell’avviso per ulteriori 10 giorni, specificando che si darà priorità ad eventuali altre associazioni che vorranno aderire, ed in via residuale e proporzionale alle associazioni che hanno già aderito, con possibile sforamento della soglia di 10 operatori per associazioni.

Per ulteriori notizie sul bando e sulla modulistica per partecipare va consultata la sezione bandi e gare del sito www.salernopulita.it