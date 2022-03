Ente d'Ambito di Salerno, concluse le votazioni: ecco i risultati Su 159 sindaci hanno votato 85: in lizza una sola lista: a giorni l'elezione del presidente

Si sono svolte oggi le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Eda Salerno, l’ente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il seggio è stato all’allestito nella sede dell’Ente, in via Sabato Visco a Salerno. Avevano diritto di voto i sindaci dei Comuni della provincia di Salerno, ad esclusione di Albanella e Cicerale attualmente commissariati, più tre sindaci di Comuni dell’Irpinia che pure rientrano nel territorio dell’Ambito territoriale ottimale Salerno.

Il Consiglio dell’Ente d’ambito è l’organo di governo dell’Eda, dura in carica 4 anni, e si compone di 22 membri, di cui: 9 per i Comuni con popolazioni superiore a 30mila abitanti (fascia A); 9 per i Comuni con popolazione compresa da 5mila a 30 mila abitanti (fascia B); 4 per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti.

Non c’è stata competizione, perché è stata presentata una sola lista: “Insieme Ambiente”. Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 e si sono concluse alle 18. Subito dopo è iniziato lo spoglio. Hanno votato 85 sindaci su 159 aventi diritto, di cui 7 su 9 per la fascia A; 38 su 42 per la fascia B e 40 su 108 per la fascia C.

Pertanto sono risultati eletti tutti i candidati della lista “Insieme Ambiente”. Per la fascia a : Giovanni Coscia, presidente uscente dell’Eda, designato dal sindaco del Comune di Salerno; Roberto Robustelli, designato dal sindaco del Comune di Sarno; Cosimo Ferraioli, designato dal Comune di Angri; Giuseppe Campitiello, designato dal sindaco del Comune di Pagani; Pasquale Sorrentino, designato dal sindaco del Comune di Salerno; Federico Piccolo, designato dal sindaco del Comune di Nocera Inferiore; Giuseppe Aliotti, designato dal sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni; Domenico Mazzeo, designato dal sindaco del Comune di Salerno; Vincenzo Botte, designato dal sindaco del Comune di Battipaglia.

Per la fascia B: Vincenzo Sessa, sindaco del Comune di Fisciano; Silvia Pisapia, sindaco del Comune di Casal Velino; Vincenzo Garofalo, designato dal sindaco del Comune di Sala Consilina; Beniamino Castelluccio, designato dal sindaco del Comune di Pontecagnano; Antonio La Mura, sindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; Luigi Punzo, designato dal sindaco del Comune di Capaccio Paestum; Vincenzo Puglia, designato dal sindaco del Comune di Vallo della Lucania; Francesco Perretta, designato dal sindaco del Comune di Castellabate; Luca D’Ambrosio, designato dal sindaco del Comune di Campagna.

Per la fascia B: Sergio Bonito, designato dal sindaco del Comune di Minori; Oscar Imbriaco, sindaco del Comune di Laviano; Antonio Manzi, designato dal sindaco del Comune di Monteforte Cilento; Luigi Brusco, designato dal sindaco del Comune di Vibonati.

A giorni il consigliere anziano procederà a convocare il nuovo consiglio per l’insediamento e l’elezione del presidente.