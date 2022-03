Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Guglielmo da Ravenna altezza civico n° 22 verrà sospesa l’erogazione idrica Lunedì 21 marzo dalle ore 11.00 alle ore 15.00 del giorno , alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Via Guglielmo da Ravenna

* Via Raffaele Capone

* Piazza principe Amedeo

* Via Paolo Diacono

* Via San Gregorio VII

* Via Pompeo De Ruggiero

Salerno Sistemi avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.



La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.