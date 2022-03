Una casa a Salerno per le donne vittime di violenza Masucci, Differenza Donna: "Fondamentale dare un sostegno e la possibilità di un percorso duraturo"

Poste Italiane, all'interno del progetto "Autonomia abitativa donne vittime di violenza”, ha destinato in comodato d'uso gratuito all'Associazione Differenza Donna un locale a Salerno, nel quale, in cinque anni saranno attivati tra i 20e i 25 percorsi di semi-autonomia. Fondamentale, non pensare solo ai giorni successivi alla decisione di allontanarsi da una situazione di paura e violenza, ma fare progetti a lungo termine per garantire l'autonomia di queste persone che hanno deciso di dire basta a una vita così difficile e dolorosa.

Per Michela Masucci, responsabile centro Antiviolenza Leucosia Differenza Donna, “questo appartamento è proprio un luogo assolutamente importante per i percorsi delle donne. Noi - continua la Masucci - ragioniamo sempre sulla valutazione del rischio, sulla pericolosità, offrendo un punto di partenza da cui ricominciare. Questi percorsi concreti sono fondamentali per sostenere la donna nel percorso di fuoriuscita da situazioni difficili, non solo nell'imminenza ma anche in un progetto che permetta loro di andare avanti”.